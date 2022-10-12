В Екатеринбурге из парка в центре города пропали аттракционы

Детей оставили без развлечений
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Екатеринбурге из парка Энгельса исчезли все детские аттракционы. Не осталось ни горок, ни качелей, только основные конструкции.
- Оборудование демонтировано с целью ремонта, затем оно будет установлено на свое место, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Пока неизвестно когда именно вернут аттракционы, предположительно это случится до наступления летнего сезона.
- Сроки не определены. Но до наступления летного сезона работы будут завершены. Ремонтируют площадку благотворители, - отметили в пресс-центре мэрии.
Напомним, что раньше положенных сроков закончится ремонт в Историческом сквере в Екатеринбурге.