В Екатеринбурге из парка в центре города пропали аттракционы

Детей оставили без развлечений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге из парка Энгельса исчезли все детские аттракционы. Не осталось ни горок, ни качелей, только основные конструкции.

- Оборудование демонтировано с целью ремонта, затем оно будет установлено на свое место, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Пока неизвестно когда именно вернут аттракционы, предположительно это случится до наступления летнего сезона.

- Сроки не определены. Но до наступления летного сезона работы будут завершены. Ремонтируют площадку благотворители, - отметили в пресс-центре мэрии.

Напомним, что раньше положенных сроков закончится ремонт в Историческом сквере в Екатеринбурге.