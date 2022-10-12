В Красноуфимске задержали 32-летнюю девушку с партией героина

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске полицейские поймали 32-летнюю местную жительницу с партией героина. Как оказалось, женщина нигде не работает и ранее уже неоднократно имела проблемы с законом из-за хранения наркотиков.

У нее обнаружили и изъяли 20 свертков, перемотанных изолентой, они предназначались для дальнейшего сбыта на территории города и района.

- После проведения части исследования, было установлено, что в одном из 20 свертков находится наркотическое средство - метадон, массой — 0,39 грамм, в остальных свертках – героин, массой более 2,5 грамма, что является крупным размером, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», ей грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.