В Первоуральске завершились поиски пропавшего 18-летнего парня

Молодой человек жив. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Первоуральске завершились поиски 18-летнего Тимофея Злоказова, который пропал 9 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив! – говорится в сообщении.

Согласно ориентировке, молодой человек мог передвигаться на серебристом «ВАЗ 2114». Его искали в Свердловской области и Пермском крае.

Ранее, в июне, в Екатеринбурге пропала 18-летняя Полина Лаврентьева. Школьница пропала после сдачи ЕГЭ. Она написала записку, что уходит из дома, удалилась из всех социальных сетей. Девушка не выходила на связь два дня.

Позже горожанка сама пришла в полицию. Она сообщила, что с ней все хорошо, но она не хочет общаться с родными.