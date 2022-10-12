Суд оставил без изменений приговор главреду «Вечерних ведомостей» за дискредитацию армии

В ведомстве оставили без удовлетворения жалобу защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной суд Свердловской области оставил без изменений приговор главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову, которого оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии России. В ведомстве оставили без удовлетворения жалобу защиты.

- Он признан виновным в размещении на сайте издания публикации, дискредитирующей использование Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, и ему назначено административное наказание в виде штрафа, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После проверки материалов дела было принято решение поддержать постановление Кировского районного суда.

Ранее свердловский областной суд оставил в силе административный штраф лидеру группы «Курара» Олегу Ягодину. Музыкант и актер «Коляда театра» был оштрафован на 40 тысяч рублей за высказывания на «Уральской ночи музыки».