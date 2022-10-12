В роддоме Екатеринбурга появился на свет трехтысячный малыш

Один из малышей в роддоме появился под аккомпанемент гитары Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге в роддоме на улице Шейнкмана 12 октября появился трехтысячный малыш. Девочка, которую назвали Вероникой, родилась в 09:27. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Вес девочки 3 780 граммов, рост — 54 сантиметра, - говорится в сообщении.

Медики рассказали, что самый маленький новорожденный весил 1 980 граммов, а самый крупный - 4 970 граммов. При этом один из малышей в роддоме появился под аккомпанемент гитары. Его папа всю ночь играл и пел в родовом зале, чтобы поддерживать супругу.

Кроме того, врачи вспомнили, что как-то раз пара из Китая попросила назначить плановое кесарево по солнечному времени - на четыре утра.

Также в роддоме составили свой список необычных имен, которые давали младенцам. Среди них Фиона, Лея, Божена, Тэфия, Забава, Евдокия, Паулина и Севилия. Мальчиков называли Раганром, Лукой, Златом, Люком, Орханом, и Нилом.