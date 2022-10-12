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Общество12 октября 2022 12:19

В Каменске-Уральском риелтор украл у своих клиентов 2,7 миллиона рублей

Женщина незаконно присваивала деньги при оформлении сделок с недвижимостью
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Всего от рук мошенницы пострадали семь человек

Всего от рук мошенницы пострадали семь человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском осудят женщину-риелтора, которая обманом выманила у своих клиентов 2,7 миллиона рублей. Во время разбирательства выяснилось, что с апреля 2021 по март 2022 года она присваивала деньги при оформлении сделок с недвижимостью.

- Злоумышленница сообщала клиентам ложные сведения о том, что для электронной регистрации сделки купли-продажи недвижимости требуется внесение денежных средств. Также заключала фиктивные договоры о получении первоначальных взносов на дома, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полученные деньги она не передавала собственникам дома. Всего от рук мошенницы пострадали семь человек. Уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах» направлено на рассмотрение в суд.