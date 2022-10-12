К концу года будут поставлены восемь трамваев модели 71-412 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле началось обновление трамвайного парка. В город доставили первый вагон, который был закуплен в рамках проекта «Экология». К концу года будут поставлены восемь трамваев модели 71-412. Еще четыре прибудут в город уже в следующем году.

- Программа начала работать. Мы обновляем трамвайный парк. Это позволит нам убрать с линии вагоны, выработавшие свой ресурс, сделать поездки тагильчан более комфортными. До выхода на линию он пройдет сборку, наладку оборудования и обкатку, - отметил мэр Нижнего Тагила.

Напомним, за минувший месяц межмуниципальным трамвайным маршрутом Екатеринбург - Верхняя Пышма, движение по которому запустил губернатор Евгений Куйвашев, воспользовались 116,7 тысячи пассажиров.