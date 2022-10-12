В Екатеринбурге задержали парня, который вскарабкался по трубе на 17 этаж ради съемки видео

Жители района со страхом наблюдали за молодым человеком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 20-летнего парня, который вскарабкался по трубе на 17 этаж. Инцидент произошел в Академическом. Жители района со страхом наблюдали за молодым человеком, при этом они ошибочно приняли его за подростка.

- Полицейские разыскали «экстремала». Им оказался местный житель 2002 года рождения. Он пояснил, что совершил опасный поступок ради того, чтобы прославиться в Интернете. «Человека-паука» привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее в Екатеринбурге мужчина забрался на крышу дома №54 по улице Старых Большевиков и отказывался спускаться. В полиции города сообщают, что мужчина все же ушёл с крыши и спустился без помощи других.