Госэкспертиза разрешила строить фабрику готовой еды в Верхней Пышме

Еду будут выпускать в вакуумной упаковке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госэкспертиза дала положительное заключение по проекту фабрики готового питания в Верхней Пышме. Об этом говорится в Едином госреестр заключений.

Экспертизу успешно прошла документация на производственный цех с административно-бытовыми и выставочными помещениями. Объект должен появиться на улице Феофанова, 4б.

Ранее стало известно, что в Верхней Пышме к 2024 году хотят построить огромную фабрику готовой еды. Предприятие займет 9,6 тысячи квадратных метров. Строительством займется «Фабрика здорового питания», совладельцем которой является Андрей Козицын.

Фабрика сможет выпускать до 35 тонн в сутки. В проект нужно будет вложить около двух миллиардов рублей. Предприятие будет выпускать рыбу, мясо, овощи, закуски, сэндвичи, супы, вторые блюда, мучную и кондитерскую продукцию в вакуумной упаковке.