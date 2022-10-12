Госэкспертиза разрешила строить фабрику готовой еды в Верхней Пышме

Еду будут выпускать в вакуумной упаковке
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Госэкспертиза дала положительное заключение по проекту фабрики готового питания в Верхней Пышме. Об этом говорится в Едином госреестр заключений.
Экспертизу успешно прошла документация на производственный цех с административно-бытовыми и выставочными помещениями. Объект должен появиться на улице Феофанова, 4б.
Ранее стало известно, что в Верхней Пышме к 2024 году хотят построить огромную фабрику готовой еды. Предприятие займет 9,6 тысячи квадратных метров. Строительством займется «Фабрика здорового питания», совладельцем которой является Андрей Козицын.
Фабрика сможет выпускать до 35 тонн в сутки. В проект нужно будет вложить около двух миллиардов рублей. Предприятие будет выпускать рыбу, мясо, овощи, закуски, сэндвичи, супы, вторые блюда, мучную и кондитерскую продукцию в вакуумной упаковке.