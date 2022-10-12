На Чернышевского из-за строительства паркинга движение ограничат до 2024 года

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Чернышевского в Екатеринбурге 30 октября перекроют проезд. Участок дороги будет закрыт для движения два года. Об этом предупредили в администрации города. Все из-за строительства наземного многоуровневого паркинга.

- Специалисты ООО «Служба единого заказчика» ограничат движение транспорта по улице Чернышевского (от дома № 9 на улице Чернышевского до дома № 16/2 на улице Добролюбова), - рассказали в пресс-службе мэрии.

Открыть движение планируется 30 октября 2024 года. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

В администрации города отметили, что для удобства горожан сведения о действующих дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.