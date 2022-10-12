Житель Екатеринбурга лишился машины из-за крупного долга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 октября приставы и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд по выявлению у водителей неоплаченных штрафов. Во время него был задержан мужчина, который, как выяснилось, не платил кредит и задолжал банку около 500 тысяч. Из-за долга он лишился машины.

- Сотрудники ФССП выявили 46-летнего автовладельца Renault, который имел кредитную задолженность около 500 000 рублей, данный автомобиль помещен на специализированную стоянку, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Также во время профилактического мероприятия всего за пару часов сотрудниками ГИБДД остановлено и проверено по информационной базе более 20 автомобилей. Судебными приставами выписано пять требований на общую сумму 45 000 рублей.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что тот, кто не оплатил административные штрафы вовремя, привлекается к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В таком случае нарушителю придется выплатить штраф в двукратном размере. Есть и более строгое наказание для должника - административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.