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Происшествия12 октября 2022 9:38

В Екатеринбурге Toyota RAV4 сбила девочку, спешащую в школу

Ребенка доставили в больницу
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мать девочки рассказала полицейским, что дочь поторопилась перейти дорогу, чтобы успеть на уроки

Мать девочки рассказала полицейским, что дочь поторопилась перейти дорогу, чтобы успеть на уроки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 октября Toyota RAV4 сбила 11-летнюю девочку, которая торопилась в школу. Авария произошла около девяти утра около дома №3 по улице Стачек. Ребенка доставили в больницу, сообщает городское ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ехал по улице Стачек со стороны Корепина в сторону Фронтовых бригад. На не регулируемом перекрестке улицы Стачек и переулка Калиновский он сбил девочку, которая переходила дорогу слева направо походу движения транспорта.

- Мать девочки рассказала полицейским, что дочь поторопилась перейти дорогу, чтобы успеть в школу, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За рулем Toyota RAV4 была 46-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 15 лет. Водитель объяснила, что девочка неожиданно начала перебегать дорогу. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.