В Екатеринбурге Toyota RAV4 сбила девочку, спешащую в школу

Мать девочки рассказала полицейским, что дочь поторопилась перейти дорогу, чтобы успеть на уроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 октября Toyota RAV4 сбила 11-летнюю девочку, которая торопилась в школу. Авария произошла около девяти утра около дома №3 по улице Стачек. Ребенка доставили в больницу, сообщает городское ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ехал по улице Стачек со стороны Корепина в сторону Фронтовых бригад. На не регулируемом перекрестке улицы Стачек и переулка Калиновский он сбил девочку, которая переходила дорогу слева направо походу движения транспорта.

- Мать девочки рассказала полицейским, что дочь поторопилась перейти дорогу, чтобы успеть в школу, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За рулем Toyota RAV4 была 46-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 15 лет. Водитель объяснила, что девочка неожиданно начала перебегать дорогу. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.