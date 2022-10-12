Жителей Ханты-Мансийска зовут привиться от коронавируса назальной вакциной

Жителей Югры будут защищать от коронавируса назальной вакциной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска началась назальная вакцинация от коронавируса. В медицинское учреждение привезли 3,5 тысячи насадок-распылителей с препаратом «Спутник V». Вакцинация проводится в два этапа с интервалов в три недели. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

После вакцинации пациент на протяжении получаса находится под наблюдением врачей. Два часа человеку следует не чихать и не высмаркиваться. Также два часа не нужно курить, употреблять пищу и жидкости.

Бесплатную прививку можно сделать в кабинете №1119 с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 8 до 13 часов. Перерыв с 12 до 12:30 часов.

Информацию о вакцинации можно получить по телефону: 8 (3467) 390 077 и 390 007.