В Екатеринбурге на фоне мобилизации выросло число квартир, которые сдают в аренду

Арендные ставки подросли на 1–4% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за последнюю неделю сентября число квартир, которые сдают в аренду, выросло на 57%. Это связывают с отъездом собственников из-за частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никиту Словиковского.

При этом спрос на съемное жилье снизился на 10%, а арендные ставки подросли на 1–4%. Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина заявила, что в октябре рост предложений по арендному жилью составил 30% по сравнению с концом августа.

- Первые три недели сентября ставки аренды росли. Это обычное явление для первого месяца осени, когда с рынка уходят наиболее привлекательные варианты по доступным ценам, объем предложения падает, а средние ставки увеличиваются, - добавила Лапшина.

По данным коммерческого директора «Авито Недвижимость» Николая Попова, в сентябре снять однокомнатную квартиру в среднем можно было за 20 тысяч рублей, двухкомнатную – за 27 тысяч, а трехкомнатную – за 50 тысяч.