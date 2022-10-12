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Общество12 октября 2022 8:34

В Уренгое любителей устраивать свалки нашли с помощью фотоловушек

Теперь нарушителей заставят наводить порядок
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не весь мусор попадает на легальные полигоны

Не весь мусор попадает на легальные полигоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа любителей устраивать нелегальные свалки находят при помощи фотоловушек и заставляют наводить порядок. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Фотоловушки зафиксировали тех, кто выбрасывает мусор в непредназначенных для этого местах, после установления их личностей им выпишут штрафы, а захламленную территорию очистят за счет виновных лиц.

В мэрии Уренгоя отмечают, что большинство горожан не нарушают закон и принимают участие в экологических акциях по ликвидации незаконных свалок.