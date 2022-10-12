В Екатеринбурге до конца года закроют проезд по переулку Виражному

Перекрытие связано с дорожными работами и строительством тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд по переулку Виражному с 16 ноября по 31 декабря. Об этом сообщает мэрия.

- Перекрытие связано с производством дорожных работ и строительством тепловых сетей, - говорится в сообщении.

Дорогу перекроют специалисты ООО «СК Капитал» в районе дома № 102 по улице Куйбышева. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продлили сроки закрытия проезда по улице Чайковского. Ограничения будут действовать до 25 октября на участке в районе домов № 67 – 76а на улице Циолковского.