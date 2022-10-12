Студенты могут получить специальность по сокращенной программе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские колледжи и техникумы сокращают образовательные программы «под заказ» предприятий. Сокращение сроков и акцент на практической части обучения дает возможность вести нишевую подготовку специалистов. Технологии машиностроения, например, можно обучиться за два года девять месяцев.

- У девяти направлений, относящихся к машиностроению, электронике, радиотехнике и связи, сокращен срок обучения, обновлены образовательные стандарты и сокращены сроки подготовки, - рассказала начальник отдела профобразования регионального Минобразования Елена Коваленко.

По ее словам, после профессионального экзамена 60 студентов третьего курса Верхнетуринского механического техникума, обучающихся по специальности «токарь» будут трудоустроены на Верхнетуринский машиностроительный завод. Кроме того, уже работу на предприятии получили 13 студентов Баранчинского электромеханического предприятия

В департаменте информполитики отметили, что в регионе в рамках федпроекта «Профессионалитет» совместно с ВСМПО Ависма, ТМК, РУСАЛом, Уралвагонзаводом, Уралгидромашем, НЛМК, Киберсталью, Литметом сформирован заказ на подготовку кадров. В проекте уже участвуют 1 600 студентов, которые после окончания обучения будут трудоустроены на предприятиях указанных выше.