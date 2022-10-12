В Екатеринбурге полиция ищет двух мамочек с колясками, которые ограбили бутик

Общий ущерб составил 18,8 тысячи рублей. Фото: скриншот видео УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция ищет двух мамочек с колясками, которых подозревают в краже одежды из бутика в торговом центре на улице Сулимова. Об этом сообщает городское УМВД.

- Ранее в полицию обратилась управляющая одним из бутиков, осуществляющих продажу одежды. Она сообщила, что неизвестные похитили из торгового зала несколько платьев, джемперов и юбку, - говорится в сообщении.

Общий ущерб составил 18,8 тысячи рублей. Силовики просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили 5 сентября двух женщин, которые зашли в магазин с маленькими детьми, сидевшими в колясках.

Мамы взяли по несколько единиц товара и направились в примерочные. При этом одна из них зашла в кабинку прямо с коляской. Полиция предполагает, что неизвестные могли спрятать одежду в коляске или сумках и внести товар, не заплатив за него.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о личностях женщин с видео, позвонить по телефонам: 8 932 611 18 62 (Уголовный розыск), 8 (343) 356 42 03 (Дежурная часть). Также силовики предлагают гражданкам добровольно явиться в отдел полиции.