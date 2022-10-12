В Первоуральске пропал 33-летний мужчина

Мужчину разыскивают волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске пропал 33-летний Антон Андропов. О его местонахождении ничего неизвестно с 6 октября. Его поисками занимаются волонтеры ДПСО «ABRIS» и полицейские. По данным добровольцев, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

- С заявлением о розыске Антропова Антона обратилась мать 1959 года рождения. В ходе беседы сотрудникам полиции, сообщила что после семейной ссоры сын ушел из дома, но до настоящего времени домой не вернулся, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Первоуралоьска. - При себе имеет сотовый телефон, который не доступен. Ранее Антропов допускал уходы, но самостоятельно возвращался домой.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг общения 33-летнего мужчины, его возможное местонахождение. Ориентировка с описанием внешности передана сотрудникам ГИБДД и ППСП находящихся на маршрутах патрулирования.

В ориентировке волонтеров указано, что мужчина в день пропажи был одет в шапку черного цвета, темно-синюю куртку, брюки черного цвета и черные кроссовки на высокой подошве. С собой у него серый рюкзак с ярко-оранжевыми вставками.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.