Индустриальный парк на месте бывшего хлебзавода в Екатеринбурге появится к 2025 году

Благодаря реализации проекта появится 300 рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индустриальный парк на территории бывшего хлебозавода в Екатеринбурге появится к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента экономики Алексея Прядеина.

Парк должен занять площадь больше 15 тысяч квадратных метров. Он появится на улице 8 Марта, 203.

В индустриальном парке смогут разместиться до пяти резидентов. Благодаря реализации проекта появится 300 рабочих мест. Строительство и запуск объекта обойдутся примерно в 100 миллионов рублей.

Об открытии индустриального парка на территории бывшего хлебзавода в июне 2022 года заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник тогда рассказал, что участок могут отдать под размещение производств пищевой промышленности. Например, там может расположиться производство одноразовой посуды и упаковки из бумаги и картона.