Уральские предприятия участвуют в создании первого плавучего завода по производству СПГ

Завод строят под Мурманском. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Предприятия Свердловской области принимают участие в создании первого плавучего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который возводят на берегу Кольского залива в поселке Белокаменка под Мурманском. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Первая производственная линия завода, которую построили в рамках проекта «Арктик СПГ 2» готова 95%. Сейчас здесь проводят испытания и пуско-наладочные работы оборудования. Весной 2023 года линию отправят по Северному морскому пути к Гыданскому полуострова к месторождению Утреннее.

На территории строительной площадки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений расположен самый крупный в Европе промышленный цех.