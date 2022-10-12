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Недвижимость12 октября 2022 6:30

Уральские предприятия участвуют в создании первого плавучего завода по производству СПГ

Первая производственная линия готов на 95%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Завод строят под Мурманском. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Завод строят под Мурманском. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Предприятия Свердловской области принимают участие в создании первого плавучего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который возводят на берегу Кольского залива в поселке Белокаменка под Мурманском. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Первая производственная линия завода, которую построили в рамках проекта «Арктик СПГ 2» готова 95%. Сейчас здесь проводят испытания и пуско-наладочные работы оборудования. Весной 2023 года линию отправят по Северному морскому пути к Гыданскому полуострова к месторождению Утреннее.

На территории строительной площадки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений расположен самый крупный в Европе промышленный цех.