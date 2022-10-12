Из Екатеринбурга в Ижевск запускают новые рейсы

Первый полет запланирован на 4 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Ижавиа» начнет в ноябре выполнять рейсы из Екатеринбурга в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

- Рейсы будут осуществляться в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок, - говорится в сообщении.

Новые полеты начнут выполнять с 4 ноября два раза в неделю на самолетах Boeing 737-800. Воздушное судно сможет перевозить до 185 пассажиров.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 23:50, прибытие – на 23:50. Отправление из Ижевска назначено на 21:00, прилет в столицу Урала - на 23:00.

До этого рейсы из Екатеринбурга в Ижевск выполняла авиакомпания Red Wings. В 2021 года на этом маршруте было обслужено больше 15 тысяч пассажиров.