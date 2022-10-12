Максиму Родионову было 27 лет. Фото: страница Максима Родионова во «ВКонтакте»

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал причину смерти 27-летнего мобилизованного Максима Родионова. Житель Снежинска скончался в 32-м военном городке Екатеринбурга. По словам парламентария, резервист употреблял наркотики.

- Передозировка. Он накануне с другом съездил в Снежинск. Закупился наркотиками. Употребил перед сном. И не проснулся, - сообщил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Максим Иванов.

Добавим, что в Еланском гарнизоне из-за проблем с сердцем скончался мобилизованный 1989 года рождения.

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