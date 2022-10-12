Фото из архива РЖД

В сентябре 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Свердловской области составила 5,8 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев погружено 52,3 млн тонн (+9,5%). С начала года по железной дороге отправлено:

строительных грузов – 21,8 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-сентябрю 2021 года);

руды железной и марганцевой – 9,3 млн тонн (+0,8%);

черных металлов – 7,7 млн тонн (+2,2%);

руды цветной и серного сырья – 4,1 млн тонн (-7,3%);

цемента – 1,7 млн тонн (-14,8%);

флюсов – 1,5 млн тонн (-4,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 935,7 тыс. тонн (-0,5%);

лома черных металлов – 859,9 тыс. тонн (-11,6%);

лесных грузов – 745,3 тыс. тонн (-8,5%);

химикатов и соды – 516,3 тыс. тонн (+5,5%);

кокса – 326 тыс. тонн (-17,6%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-сентябре 2022 года погрузка составила 106,9 млн тонн.