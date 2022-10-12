Фото из архива РЖД
В сентябре 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Свердловской области составила 5,8 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 9 месяцев погружено 52,3 млн тонн (+9,5%). С начала года по железной дороге отправлено:
строительных грузов – 21,8 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-сентябрю 2021 года);
руды железной и марганцевой – 9,3 млн тонн (+0,8%);
черных металлов – 7,7 млн тонн (+2,2%);
руды цветной и серного сырья – 4,1 млн тонн (-7,3%);
цемента – 1,7 млн тонн (-14,8%);
флюсов – 1,5 млн тонн (-4,6%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 935,7 тыс. тонн (-0,5%);
лома черных металлов – 859,9 тыс. тонн (-11,6%);
лесных грузов – 745,3 тыс. тонн (-8,5%);
химикатов и соды – 516,3 тыс. тонн (+5,5%);
кокса – 326 тыс. тонн (-17,6%).
В целом на Свердловской железной дороге в январе-сентябре 2022 года погрузка составила 106,9 млн тонн.