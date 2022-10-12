Бронь получат в первую очередь молодые сотрудники и мужчины-руководители с их заместителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники школ Екатеринбурга получат бронь от мобилизации. Об этом рассказал глава городского департамента образования Константин Шевченко.

- Это касается в первую очередь молодых и мужчин-руководителей с их заместителями, - рассказал он.

Он отметил, что каждое образовательное учреждение составляет свои списки и отправляет их в военкомат.

Напомним, в Нижнем Тагиле четыре учителя были призваны во время частичной мобилизации. Известно, что это педагоги из учебных учреждений № 12 деревни Усть-Утка, № 36, 44, 55, 71. В администрации города рассказали, что это не повлияло на реализацию образовательной программы.