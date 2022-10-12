В Екатеринбурге осудили парня, который ударил женщину, выходящую из бара

Гособвинитель просил отправить парня в колонию общего режима на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 20-летнему Алексею Федоровскому, который без причины ударил случайную прохожую, выходящую из бара. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 17 апреля 2022 года в ночное время Федоровский, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле входа в бар, расположенного по улице Культуры, - говорится в сообщении.

В этот момент из заведения выходила женщина. Молодой человек подошел к ней и ударил ее кулаком в лицо. Потерпевшая получила травму головы, которую оценили как вред здоровью средней тяжести.

Федоровский полностью признал свою вину. Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений). Гособвинитель просил отправить его в колонию общего режима на три года. Однако суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.