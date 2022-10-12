На Урале завершены поиски 42-летней женщины, пропавшей 1 октября

Фото: ЛизаАлерт

На Урале завершились поиски 42-летней Марины Рыбиной, пропавшей в Верхней Пышме. О местонахождении женщины ничего не было известно с 1 октября. При этом, как сообщалось, она нуждалась в медицинской помощи. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры.

- Найдена, Жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в «ЛизаАлерт».

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда продолжают разыскивать пропавшую 29-летнюю Наталью Ильиничну Елисееву (Котохину). Последний раз женщина выходила на связь 15 сентября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Мама пропавшей написала обращение к дочери.