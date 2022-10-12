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Общество12 октября 2022 5:45

Попавший под мобилизацию физрук из Екатеринбурга вернулся к работе в школе

Отправится ли он на фронт станет известно лишь на следующей неделе
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Сейчас он сдает анализы, необходимые для медкомиссии

Сейчас он сдает анализы, необходимые для медкомиссии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учитель физкультуры одной из школ Академического вернулся к работе. Об этом на правах анонимности сообщил сам преподаватель. 22 сентября мужчина получил повестку, а 23 числа уже оказался в учебном центре Еланского гарнизона. Однако из-за проблем с давлением его отпустили домой, а после направили на медкомиссию.

– Мне надо пройти семь врачей, очереди огромные к ним, - рассказал «КП-Екатеринбург» учитель. – Самый главный для меня – кардиолог. Потом со всеми справками я пойду в военкомат, а там еще одна медкомиссия будет. К работе я вернулся, дома с ума можно сойти. Да и в школе ситуация непростая была с такими «дырами» в расписании.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возобновлении отправок мобилизованных.

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