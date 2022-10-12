Попавший под мобилизацию физрук из Екатеринбурга вернулся к работе в школе

Сейчас он сдает анализы, необходимые для медкомиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учитель физкультуры одной из школ Академического вернулся к работе. Об этом на правах анонимности сообщил сам преподаватель. 22 сентября мужчина получил повестку, а 23 числа уже оказался в учебном центре Еланского гарнизона. Однако из-за проблем с давлением его отпустили домой, а после направили на медкомиссию.

– Мне надо пройти семь врачей, очереди огромные к ним, - рассказал «КП-Екатеринбург» учитель. – Самый главный для меня – кардиолог. Потом со всеми справками я пойду в военкомат, а там еще одна медкомиссия будет. К работе я вернулся, дома с ума можно сойти. Да и в школе ситуация непростая была с такими «дырами» в расписании.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возобновлении отправок мобилизованных.

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