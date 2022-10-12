В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в десятку городов, где проще всего найти работу. Столица Урала заняла в рейтинге шестое место: здесь на одну вакансию приходится 4,1 активных резюме. Проанализировали уровень конкуренции за рабочие места эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

-Для оценки сложности трудоустройства использовался уровень конкуренции среди соискателей, который рассчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий. Чем ниже индекс, тем ниже конкуренция среди соискателей, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Анализ также показал, что лидером по простоте трудоустройства стал Красноярск - по данным за сентябрь, на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активных резюме. Второе место занял Хабаровск (3,7), третье - Иркутск (3,8). Наиболее сложно найти работу, как выяснили эксперты, в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.