В центре Екатеринбурга трое мужчин разбили припаркованную машину

Хозяйка авто обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во дворе дома № 118 по улице Малышева в ночь на 6 октября трое мужчин разбили Nissan Almera. Об этом хозяйка машины Валерия рассказала порталу E1.RU.

- Сначала кинули булыжник в окно, а после того, как увидели, что на балкон на звуки сигналки вышла девушка, с криками «передавайте привет Шеремету» трое парней из кустов набросились на мою машину и булыжниками и досками разбили авто, - сообщила она.

Хозяйка авто отметила, что на ремонт машины и покраску уйдет порядка 200 тысяч рублей. Она подчеркнула, что все авто в сколах и царапинах, повреждена даже крыша. Валерия не знает, кто и за что мог разбить ее Nissan. Горожанка обратилась в полицию

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что приняли заявление.

- В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента, - завили там.