Деньги на ремонт трамвайной инфраструктуры выделят из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил рассчитывает получить субсидию на ремонт трамвайной инфраструктуры. Как пишет TagilCity.ru, деньги будут выделены из федерального бюджета в 2023–2025 годах.

По данным издания, о выделении субсидий с целью снижения нагрузки на региональные бюджеты сообщили в Министерстве транспорта РФ на обращение общественного движения «Тагилтрам». Общественники заявляли он необходимости создания комплексной программы, которая позволила бы финансировать ремонт инфраструктуры.

Отметим, что субсидии планируется выделить не только Нижнему Тагилу, но и другим городам, где требуется ремонт трамвайной инфраструктуры.

Напомним, в январе мы писали, что в Екатеринбурге 40 километров трамвайных путей находятся в аварийном состоянии из-за нехватки денег на ремонт.