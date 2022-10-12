В Первоуральске отменили коронавирусные ограничения

Коронавирусные ограничения действовали неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 11 октября отменили коронавирусные ограничения. Постановление об отмене ограничительных мер появилось на сайте администрации города. Документ подписал мэр Игорь Кабец.

Напомним, ограничения ввели с 3 октября. Следовательно, действовали они неделю. В этот период в городе нельзя было проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Это также было указано в постановлении, опубликованном на сайте администрации.

Сообщалось, что решение было принято в соответствии с предложением главного санврача города от 26 сентября с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.