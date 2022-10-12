Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Ревде

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный пожар произошел ночью, 12 октября, в садовом товариществе в Ревде. Огонь распространился на площади 48 квадратных метров.

- В 04:12 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя уничтожило частную баню, кровлю, пол и повредило стены и перекрытия садового дома. Пожарным удалось локализовать огонь в 04:21. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. На проливку и разбор сгоревших конструкций спасателям потребовалось 26 минут. О пострадавших не сообщается.