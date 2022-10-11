В Нижнем Тагиле 12-летний велосипедист попал под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель иномарки Toyota сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Авария произошла вечером 11 октября на улице Ильича. Пострадавшего школьника увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей лица и нижних конечностей.

- Установлено, что 49-летний водитель автомобиля имеет стаж вождения – восемь лет. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлекался один раз, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина рассказал, что ехал со скоростью примерно 40 километров в час, когда из-за припаркованных машин выехал велосипедист.

Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что он был на прогулке с ее разрешения. Как оказалось, он ехал домой к другу, когда решил сократить путь и поехать по проезжей части в неположенном месте.