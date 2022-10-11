В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с крупной партией наркотиков

Владельцем «запрещенки» оказался безработный екатеринбуржец, который уже был судим за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 30-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили на улице Заречной подозрительного мужчину и решили проверить его.

- В результате осмотра автомобиля Chevrolet, принадлежащего гражданину, сотрудники полиции обнаружили прозрачный пакет «зип-лок» с содержимым неизвестного происхождения, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что синтетический наркотик - MDMA и метамфетамин весом 6,73 грамма. Владельцем «запрещенки» оказался безработный екатеринбуржец, который уже был судим за кражу. Он заверил, что купил наркотики для себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Уральцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, - добавили в полиции.