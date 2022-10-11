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Общество11 октября 2022 17:35

В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с крупной партией наркотиков

В машине у 30-летнего местного жителя нашли запрещенные вещества
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Владельцем «запрещенки» оказался безработный екатеринбуржец, который уже был судим за кражу

Владельцем «запрещенки» оказался безработный екатеринбуржец, который уже был судим за кражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 30-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили на улице Заречной подозрительного мужчину и решили проверить его.

- В результате осмотра автомобиля Chevrolet, принадлежащего гражданину, сотрудники полиции обнаружили прозрачный пакет «зип-лок» с содержимым неизвестного происхождения, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что синтетический наркотик - MDMA и метамфетамин весом 6,73 грамма. Владельцем «запрещенки» оказался безработный екатеринбуржец, который уже был судим за кражу. Он заверил, что купил наркотики для себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Уральцу грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, - добавили в полиции.