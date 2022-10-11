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Общество11 октября 2022 17:05

В Екатеринбурге на месте скандальной овощебазы № 4 может появиться жилой квартал

В перспективе в микрорайоне будут жить до 70 тысяч человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инвесторы и городская администрация планируют использовать эту площадку для комплексной застройки района

Инвесторы и городская администрация планируют использовать эту площадку для комплексной застройки района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте скандально известной овощебазы № 4 может появиться жилой квартал, в котором поселят до 70 тысяч человек. Инвесторы и городская администрация планируют использовать эту площадку для комплексной застройки района.

- Завокзальный – важная часть города, имеющая огромный потенциал для развития. Его удастся достичь за счет выноса промышленных предприятий микрорайона за пределы его территории и последующего освоения освободившегося места, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в феврале силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов на овощебазе № 4 в Екатеринбурге. Сразу несколько автозаков и десятки правоохранителей подъехали к огороженной территории.