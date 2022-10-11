В Первоуральске пропал 18-летний парень на отечественной легковушке

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Первоуральске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 18-летнего Тимофея Вячеславовича Злоказова. Последний раз парень выходил на связь 9 октября, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, серые джинсы и черные кеды с белой подошвой. Также в отряде отметили, что он может передвигаться на отечественном «ВАЗ-2114» серебристого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Тимофей Злоказов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».