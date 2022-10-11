Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил нижегородское «Торпедо»

Шоферы» открыли счет в концовке первого периода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл нижегородское «Торпедо». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 4:1.

«Шоферы» открыли счет в концовке первого периода, на 19 минуте отличился Данил Романцев, на 28 минуте один из лидеров уральцев Анатолий Голышев удвоил преимущество, через 10 минут Виктор Неучев также записал заброшенную шайбу на свой счет.

Гости площадки смогли отыграть один гол только на 56 минуте, Сергей Гончарук сумел перехитрить Игоря Бобкова и отправил шайбу в ворота. На это хозяева ответили точным броском Анатолия Голышева в пустые ворота.

Сейчас в активе подопечных Николая Заварухина 25 очков в 16 проведенных матчах, это позволяет им занимать первую строчку в восточной конференции КХЛ. Следующую игру 14 октября «Автомобилист» также проведет на родной площадке, а в Екатеринбург прибудет казанский «Ак Барс».