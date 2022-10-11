На Урале после гибели в ДТП двух актрис театра кукол возбудили уголовное дело

Труппа возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. Фото: кукольный театр Краснотурьинска

В Свердловской области после гибели актрис театра кукол из Краснотурьинска возбуждено уголовное дело. Смертельная авария произошла поздним вечером 1 октября. По предварительной версии, грузовик МАН выехал на встречную полосу и протаранил автобус, в котором ехали артисты.

Среди погибших 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Пострадал в аварии 21-летней Егор Старцев.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- По факту ДТП с гибелью людей в отношении водителя грузовика следственным подразделением полиции территориального ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Труппа из 16 человек возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. В районе Новой Ляли грузовик выехал на встречную полосу и протаранил ПАЗ. В ближайшее время театр приостановил показы спектаклей.