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Общество11 октября 2022 15:34

На Урале после гибели в ДТП двух актрис театра кукол возбудили уголовное дело

Фигурантом дела стал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Труппа возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. Фото: кукольный театр Краснотурьинска

Труппа возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. Фото: кукольный театр Краснотурьинска

В Свердловской области после гибели актрис театра кукол из Краснотурьинска возбуждено уголовное дело. Смертельная авария произошла поздним вечером 1 октября. По предварительной версии, грузовик МАН выехал на встречную полосу и протаранил автобус, в котором ехали артисты.

Среди погибших 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Пострадал в аварии 21-летней Егор Старцев.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- По факту ДТП с гибелью людей в отношении водителя грузовика следственным подразделением полиции территориального ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Труппа из 16 человек возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. В районе Новой Ляли грузовик выехал на встречную полосу и протаранил ПАЗ. В ближайшее время театр приостановил показы спектаклей.