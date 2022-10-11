В Нижнем Тагиле осудят телефонного мошенника, обманывавшего пенсионеров

Дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят 30-летнего телефонного мошенника, который вымогал деньги у пожилых людей, всего его добычей стало порядка 1.1 миллиона рублей. Во время разбирательства выяснилось, что для преступлений он объединился со своим земляком из Нижней Туры, который умер до возбуждения уголовного дела.

- С конца ноября по декабрь 2021 года они сообщали жителям Нижнего Тагила, ложную информацию о якобы произошедших с участием и по вине их близких родственников ДТП, предлагая урегулировать вопрос за денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого подельники выезжали на адреса и представлялись полицейскими. Пострадавшие отдавали им от 100 до 300 тысяч рублей.

- В ходе расследования установлено, что уроженец города Нижняя Тура в мае 2021 года, отбыв наказание за грабеж и вымогательство, освободился, а осенью того же года, находясь в трудном материальном положении, решил подзаработать путем мошеннических действий, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» передано на рассмотрение в суд.