В Краноуфимске местный житель отдал телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

Мужчина поверил в то, что сможет разбогатеть за короткий срок, поэтому пошел в банк и оформил займ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краноуфимске 52-летний местный житель отдал телефонным мошенникам 400 тысяч рублей, которому предложили подзаработать на инвестициях в акции «Газпрома». Перейдя по ссылке, он оставил заявку, указал свои контактные данные и номер телефона для связи.

- Злоумышленники сообщили, что для работы с их компанией необходимо скачать приложение, а для открытия счета внести 7,5 тысяч рублей. Пострадавший объяснил, что больше свободных денег у него нет, и тогда тот подсказал выход из ситуации – оформить кредит, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчина поверил в то, что сможет разбогатеть за короткий срок, поэтому пошел в банк и оформил займ на 383.5 тысячи рублей.

- Получив кредитный займ, гражданин перевел 400 тысяч рублей суммами по 200 тысяч рублей на указанный неизвестным номер счета.Как только средства поступили на счёт мошенников, всякое дальнейшее общение с пострадавшим прекратилось, - добавили в полиции, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».