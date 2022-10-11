В Первоуральске пропал 18-летний парень

Молодой человек может находиться на территории Свердловской области и Пермского края. Фото: «Лиза Алерт»

В Первоуральске пропал 18-летний Тимофей Злоказов. О его местонахождении ничего неизвестно с 9 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

В ориентировке указано, что молодой человек может находиться на территории Свердловской области и Пермского края. Кроме того, возможно, он передвигается на серебристом «ВАЗ 2114».

На момент пропажи Злоказов был одет в черную куртку, серые джинсы и темные кеды с белой подошвой.

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: серые

Волосы: русые

Волонтеры просят всех, кто что-то знает о местонахождении Тимофея Злоказова, просят позвонить по одному из номеров: 8 904 383 17 48, 8 800 700 54 52 или 112.