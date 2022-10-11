В Екатеринбурге местные жители не могут вернуть деньги за отмененный концерт Anacondaz

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге местные жители столкнулись с проблемой возврата денег за билеты на концерт Anacondaz, который в июле был отменен по требованию МВД. Исполнители должны были спеть на Cuba Beach Club. Однако за несколько часов до выхода на сцену им пришел запрет на выступление.

- Я покупала два билета по 1800 рублей каждый. Чтобы вернуть деньги, писала на официальную почту группы, меня отправили в кассы, где они были приобретены, но и там никто не дал внятного ответа, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница по имени Мария.

Напомним, известная группа Anacondaz намерена судиться с властями после отмены концерта в Екатеринбурге. Музыканты должны были выйти на сцену 22 июля.

- Вместе с нашими друзьями из правозащитной группы «Агора» мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми. Мы делаем все, чтобы концерты состоялись. Кроме того, вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год, - написали исполнители в своем Telegram-канале.