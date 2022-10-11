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Общество11 октября 2022 12:39

В Екатеринбурге сделают второй железнодорожный вокзал

Он появится в районе улицы Завокзальной
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Для связи двух зданий могут построить тоннель

Для связи двух зданий могут построить тоннель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят второе здание железнодорожного вокзала. Оно появится в районе улицы Завокзальной. Об этом рассказал депутат Гордумы Дмитрий Сергин порталу E1.RU.

- Есть возможность строительства дополнительного вокзала со стороны северной части, где сейчас промплощадки, - отметил он.

Депутат подчеркнул, что сроки проекта не называются. Он объяснил, что в некоторых городах Европы вокзалы расположены с обеих сторон железнодорожных путей. Сергин заявил, что это делается для удобства пассажиров.

Кроме того, для связи двух зданий могут построить тоннель. Депутат добавил, что сейчас уже решается вопрос резервации территории под второй вокзал. В мэрии «КП-Екатеринбург» обещали дать комментарий позднее.