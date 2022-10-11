В Екатеринбурге сделают второй железнодорожный вокзал

Для связи двух зданий могут построить тоннель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят второе здание железнодорожного вокзала. Оно появится в районе улицы Завокзальной. Об этом рассказал депутат Гордумы Дмитрий Сергин порталу E1.RU.

- Есть возможность строительства дополнительного вокзала со стороны северной части, где сейчас промплощадки, - отметил он.

Депутат подчеркнул, что сроки проекта не называются. Он объяснил, что в некоторых городах Европы вокзалы расположены с обеих сторон железнодорожных путей. Сергин заявил, что это делается для удобства пассажиров.

Кроме того, для связи двух зданий могут построить тоннель. Депутат добавил, что сейчас уже решается вопрос резервации территории под второй вокзал. В мэрии «КП-Екатеринбург» обещали дать комментарий позднее.