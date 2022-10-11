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Происшествия11 октября 2022 12:34

В Каменске-Уральском машина ГИБДД попала в аварию, преследуя нарушителя-мотоциклиста

Служебная Skoda Octavia столкнулась с легковушкой Lada Vesta
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Каменск-Уральский"

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Каменск-Уральский"

В Каменске-Уральском машина ГИБДД попала в аварию, преследуя нарушителя-мотоциклиста. По предварительным данным, служебная Skoda Octavia столкнулась с легковушкой Lada Vesta под управлением 41-летнего мужчины. ДТП произошло в районе дома № 26 по улице Октябрьской.

- Предварительно пострадала пассажир автомашины «Лада Веста», она госпитализирована с незначительными травмами в городскую больницу. По данному факту проводится проверка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге двое автоинспекторов пострадали в столкновении с фурой DAF, когда преследовали пьяного лихача. Инцидент произошел днем 22 сентября в районе Сибирского тракта, в аварию угодил экипаж на Lada Vesta из Заречного. На следующий день один из полицейских скончался в больнице.