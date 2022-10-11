В «Солнечном» активизировались участники «StopХАМ»

Ситуация с парковочными местами в районе давно стала проблемной. Фото: Telegram-чат «Солнечного»

В микрорайоне Екатеринбурга «Солнечный» активисты из проекта «StopХАМ» начали клеить на лобовые стекла фирменные знаки. Жители района рассказывают о том, что на автомобилях местных жителей появляется много наклеек «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу». Фото машин с такими знаками публикуются в общем Telegram-чате «Солнечного».

В чате появилось множество фото автомобилей, которые припаркованы не по правилам. На всех – наклейки на лобовом стекле. Местные жители отмечают, что ситуация с парковочными местами в районе давно стала проблемной.

В чате появилось множество фото автомобилей, которые припаркованы не по правилам. Telegram-чат «Солнечного»

- У нас много проблем с парковками. Ночью у нас не только «стопхамовцы» приезжают на район, но и полицейские с эвакуатором. В районе есть много платных парковок, но когда у нас появились закрытые дворы со шлагбаумами, то припаркованных неправильно машин стало больше: никто не хочет платить денег. Парковка доступная, не по завышенным ценам, - поделился с «КП Екатеринбург» житель «Солнечного».

Другой житель «Солнечного» отмечает, что проблемы с парковочными местами усугубились с тех пор, как началось строительство трамвайной ветки. Из-за нее свободных мест стало еще меньше.

Трамвайная ветка, которая свяжет «Солнечный» и центр города, начала строится летом этого года. Первый этап планируют закончить к 2024 году. По задумке властей, ветка вольется в существующую сеть.