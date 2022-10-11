Ремонты свердловских дорог завершены на 95%

При этом дорожники уже начали строить планы на 2023 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонты дорог в Свердловской области завершены на 95%. При этом порядка 107 километров отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Всего на дорожную деятельность в 2022 году направлено более 30,3 миллиарда рублей. Эти деньги направлены не только на ремонт и строительство, но и на содержание дорог, на мероприятия по безопасности, - заявил свердловский замминистра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.

В 2022 году должен закончиться капремонт и обычный ремонт 182,5 километра дорог региона. Благодаря нацпроекту уже завершены работы над 75 километрами областного дорожного покрытия. Также отремонтированы 14,9 километра улиц в Нижнем Тагиле и 17 километров сети Екатеринбурга.

При этом дорожники уже начали строить планы на 2023 год. По Они хотят отремонтировать не меньше 188 километров дорог. На это понадобится около 5,7 миллиарда рублей.