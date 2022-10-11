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Общество11 октября 2022 11:57

Ремонты свердловских дорог завершены на 95%

В 2022 году на работы потратили 30 млрд рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
При этом дорожники уже начали строить планы на 2023 год

При этом дорожники уже начали строить планы на 2023 год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонты дорог в Свердловской области завершены на 95%. При этом порядка 107 километров отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Всего на дорожную деятельность в 2022 году направлено более 30,3 миллиарда рублей. Эти деньги направлены не только на ремонт и строительство, но и на содержание дорог, на мероприятия по безопасности, - заявил свердловский замминистра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.

В 2022 году должен закончиться капремонт и обычный ремонт 182,5 километра дорог региона. Благодаря нацпроекту уже завершены работы над 75 километрами областного дорожного покрытия. Также отремонтированы 14,9 километра улиц в Нижнем Тагиле и 17 километров сети Екатеринбурга.

При этом дорожники уже начали строить планы на 2023 год. По Они хотят отремонтировать не меньше 188 километров дорог. На это понадобится около 5,7 миллиарда рублей.