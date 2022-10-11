УБРиР в 2 раза ускорил процесс оформления ипотеки

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2 раза быстрее стали выходить на сделку по ипотеке. Банк изменил бизнес-процессы, упростил оценку клиентов и применил новые технологии в распознавании документов от резидента «Сколково» компании Beorg.

«Сократить время от заявки до получения услуги без потери качества – одна из важных задач банка. Для этого мы внедряем новые современные сервисы и оптимизируем собственные бизнес-процессы. В частности, мы применили автоскоринг – то есть ускоренную систему оценки заемщика и цифровые сервисы, запустили личный кабинет, где можно прикладывать все документы в отсканированном виде», - отметила Анна Севостьянова, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР.

Для быстрой оцифровки документов банк внедрил отечественную платформу Beorg Smart Vision – решение на базе искусственного интеллекта. Технологию разработала компания «Биорг», резидент «Сколково». Благодаря решению время обработки комплектов документов на кредит сократилось более чем в 2 раза – с 45 до 20 минут.

«Если раньше все документы проверялись сотрудниками, то теперь им достаточно загрузить данные в программу. С помощью новой технологии производится проверка документов на соответствие стандартам. Сейчас сервис обрабатывает до 3000 кредитных комплектов в месяц. При этом все это безопасно для клиента», - добавила Анна Севостьянова.

Как рассказал Тимур Хамзин, заместитель генерального директора «Биорг» по коммерции и развитию, данные заемщиков надежно защищены.

«Выгрузка в систему происходит по безопасному шлюзу. Информация передаётся по шифрованному каналу (ГОСТ) и дополнительно защищена механизмом деперсонализации: нейросети разрезают документы на части, оцифрованные данные собираются вместе только в защищенном контуре заказчика», - пояснил Тимур Хамзин.

Отметим, за счет комплекса действий, в том числе и улучшения условий по продуктам, УБРиР нарастил объемы выдач ипотеки в первом полугодии в 1,5 раза.