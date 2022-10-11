В Екатеринбурге двое мужчин украли почти 700 килограммов лома на железной дороге

Фото: транспортная полиция по УрФО

В Екатеринбурге двое ранее судимых мужчин украли почти 700 килограммов лома на железной дороге. Они пробрались на территорию станции Путевка и унесли из полувагона поезда сотни килограммов металла. Они погрузили добычу в машину и попытались скрыться, тогда же их и задержали.

- Со слов подельников, похищенный с грузового вагона лом черного металла они планировали вывезти с территории станции и сдать в ближайший пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный предприятию, составил более 14 тысяч рублей, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из припаркованных машин по ночам пропадают аккумуляторы.