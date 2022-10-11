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Общество11 октября 2022 11:00

Раритетная балалайка, метла и бабочки в коконах: почти 13 тыс. посылок пользователи отправили и получили через вокзалы СвЖД

Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

За девять месяцев 2022 года через вокзалы Свердловской железной дороги было отправлено и получено почти 13 тыс. посылок и бандеролей (+6% к январю-сентябрю 2021 года). В основном сервисом экспресс-доставки по системе «от вокзала к вокзалу» пользователи отправляли деловые бумаги и документы, книги, картины и постеры, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Однако были и необычные отправки: например, раритетная балалайка, самодельная метла (для транспортировки ее потребовалось разобрать), грунт на почвоанализ, пиявки, бабочки в коконах.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

На СвЖД услуга предоставляется на 25 больших и пригородных вокзалах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Первоуральск, Дружинино, Камышлов, Пермь-2, Кунгур, Чусовская, Верещагино, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Геологическая, Верхнекондинская, Приобье. Посылки отправляют ближайшим пассажирским поездом: доставка занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения. В целом по стране сервис охватывает более 300 крупнейших вокзалов.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень обойдется в 500 рублей. При оформлении отправителю сразу сообщают время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.