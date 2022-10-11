Раритетная балалайка, метла и бабочки в коконах: почти 13 тыс. посылок пользователи отправили и получили через вокзалы СвЖД

Фото из архива РЖД

За девять месяцев 2022 года через вокзалы Свердловской железной дороги было отправлено и получено почти 13 тыс. посылок и бандеролей (+6% к январю-сентябрю 2021 года). В основном сервисом экспресс-доставки по системе «от вокзала к вокзалу» пользователи отправляли деловые бумаги и документы, книги, картины и постеры, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Однако были и необычные отправки: например, раритетная балалайка, самодельная метла (для транспортировки ее потребовалось разобрать), грунт на почвоанализ, пиявки, бабочки в коконах.

Фото из архива РЖД

На СвЖД услуга предоставляется на 25 больших и пригородных вокзалах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Первоуральск, Дружинино, Камышлов, Пермь-2, Кунгур, Чусовская, Верещагино, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Геологическая, Верхнекондинская, Приобье. Посылки отправляют ближайшим пассажирским поездом: доставка занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения. В целом по стране сервис охватывает более 300 крупнейших вокзалов.

Фото из архива РЖД

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно.

Фото из архива РЖД

Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень обойдется в 500 рублей. При оформлении отправителю сразу сообщают время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.